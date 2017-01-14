Кременчугская "Лавина" потерпела разгромное поражение от "Королев Днепра"

Кременчугская команда "Лавина" свой первый матч тура сыграла против "Королев Днепра". К сожалению после двух туров девушки находятся в качестве безнадежных аутсайдеров, не имея в активе ни одной победы.

Результаты матча таковы: "Королевы Днепра" - "Лавина" (Кременчуг) - 16: 1 (4: 0, 8: 1, 4: 0)

Второй матч тура "Лавина" сыграет завтра против другой команды из Днепра - "Днепровских белок".