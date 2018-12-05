"Кременчук" втримав перемогу у матчі лідерів УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Хокеїсти “Кременчука” під керівництвом Олександра Савицького здобули п’яту перемогу в шести очних матчах проти підопічних Дмитра Підгурського — хокеїстів “Дніпра”, інформує УНН з посиланням на прес-службу УХЛ.
Початок матчу був за “городянами”. Гості активно почали пресингувати опонентів, що вилилося у швидкий гол Олексія Ворони після результативного пасу від Тимура Гриценко. “Дніпро” продовжував слабо грати в обороні, але від створення моментів команда відмовлятися не бажала. Проте, в середині першого періоду шайба у воротах Олега Петрова виявилася вдруге. Іван Савченко подвоїв перевагу кременчужан — 2:0 після першого періоду.
Друга 20-хвилинка не була настільки безкомпромісною у виконанні “Кременчука”. Під кінець періоду нападник “Дніпра” Кирило Бондаренко прекрасним кидком дезорієнтував кіпера гостей, скоротивши відставання в рахунку до одного гола.
Під час третього періоду було закинуто по одній шайбі у ворота кожної з команд. У складі “Кременчука” відзначився Віктор Тютченко, який не дав захисникам суперника “накрити” себе і поцілив у дальній кут воріт господарів. Під сам кінець матчу Філіп Матвієнко освіжив обстановку в поєдинку. Новачок “Дніпра” точним кидком поставив крапку в матчі — 3:2 на користь “Кременчука”.
Додамо, що лідер чемпіонату “Кременчук” відірвався від “Дніпра” на 7 очок — 59 і 52 відповідно.