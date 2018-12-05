"Кременчуг" удержал победу в матче лидеров УХЛ

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 3802 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 14790 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 16726 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 14138 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 46361 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 95708 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 143757 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 132890 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71475 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188941 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
5м/с
59%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 12340 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 15845 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 19924 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 18445 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 22819 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 6500 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 14790 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 16726 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 143757 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 132890 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 912 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 13878 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 16020 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 18376 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 21260 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

"Кременчуг" удержал победу в матче лидеров УХЛ

Киев • УНН

 • 7347 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Хоккеисты “Кременчуга” под руководством Александра Савицкого получили пятую победу в шести очных матчах против подопечных Дмитрия Пидгурского — хоккеистов “Днепра”, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу УХЛ.

"Кременчуг" удержал победу в матче лидеров УХЛ

Начало матча было за “горожанами”. Гости активно начали прессинговать оппонентов, что вылилось в быстрый гол Алексея Вороны после результативного паса от Тимура Гриценко. “Днепр” продолжал слабо играть в обороне, но от создания моментов команда отказываться не желала. Однако, в середине первого периода шайба в воротах Олега Петрова оказалась второй раз. Иван Савченко удвоил преимущество кременчужан — 2:0 после первого периода.

Вторая 20-минутка не была столь бескомпромиссной в исполнении “Кременчуга”. Под конец периода нападающий “Днепра” Кирилл Бондаренко прекрасным броском дезориентировал кипера гостей, сократив отставание в счете до одного гола.

Во время третьего периода было заброшено по одной шайбе в ворота каждой из команд. В составе “Кременчуга” отличился Виктор Тютченко, который не дал защитникам соперника “накрыть” себя и попал в дальний угол ворот хозяев. В самом конце матча Филипп Матвиенко освежил обстановку в поединке. Новичок “Днепра” точным броском поставил точку в матче — 3:2 в пользу “Кременчуга”.

Добавим, что лидер чемпионата “Кременчуг” оторвался от “Днепра” на 7 очков — 59 и 52 соответственно.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$65.21
Bitcoin
$83,731.80
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.71
Золото
$3,323.95
Ethereum
$1,574.54