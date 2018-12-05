"Кременчуг" удержал победу в матче лидеров УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Хоккеисты “Кременчуга” под руководством Александра Савицкого получили пятую победу в шести очных матчах против подопечных Дмитрия Пидгурского — хоккеистов “Днепра”, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу УХЛ.
Начало матча было за “горожанами”. Гости активно начали прессинговать оппонентов, что вылилось в быстрый гол Алексея Вороны после результативного паса от Тимура Гриценко. “Днепр” продолжал слабо играть в обороне, но от создания моментов команда отказываться не желала. Однако, в середине первого периода шайба в воротах Олега Петрова оказалась второй раз. Иван Савченко удвоил преимущество кременчужан — 2:0 после первого периода.
Вторая 20-минутка не была столь бескомпромиссной в исполнении “Кременчуга”. Под конец периода нападающий “Днепра” Кирилл Бондаренко прекрасным броском дезориентировал кипера гостей, сократив отставание в счете до одного гола.
Во время третьего периода было заброшено по одной шайбе в ворота каждой из команд. В составе “Кременчуга” отличился Виктор Тютченко, который не дал защитникам соперника “накрыть” себя и попал в дальний угол ворот хозяев. В самом конце матча Филипп Матвиенко освежил обстановку в поединке. Новичок “Днепра” точным броском поставил точку в матче — 3:2 в пользу “Кременчуга”.
Добавим, что лидер чемпионата “Кременчуг” оторвался от “Днепра” на 7 очков — 59 и 52 соответственно.