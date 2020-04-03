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Кредитні канікули доступні для клієнтів понад 10 банків

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Україні вже понад 10 банків почали пропонувати клієнтам програми “кредитних канікул”. Про це на брифінгу у п’ятницю повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, передає кореспондент УНН.

“Ми знаємо що парламент затвердив закон, який забороняє банкам нараховувати пені та штрафи на період карантину. Банки активно зараз займаються тим, що надають можливість клієнтам так званих “кредитних канікул”, — сказав Чурій.

З його слів, є три варіанти надання цієї послуги. По-перше, банки можуть відстрочувати клієнтам виплату основного боргу, у той же час клієнти продовжують платити відсотки.

Другий варіант: банки можуть повністю дозволити клієнтам на період карантину не платити основну суму разом з відсотками.

Третій варіант — банк може проводити реструктуризацію кредитів позичальникам, які вчасно виконували свої обов’язки до початку кризових явищ.

“Ми бачимо — вже більше 10 банків впровадили такі продукти. Більша частина банків наразі ці продукти оформлює в банках, і я думаю у найближчий час ці продукти будуть доступні для всіх клієнтів банків”, — повідомив заступник голови НБУ.

Як повідомляв УНН, Національний банк з банками України передбачив для позичальників тривалий пільговий режим обслуговування заборгованості.

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