Кредитные каникулы доступны для клиентов более 10 банков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Украине уже более 10 банков начали предлагать клиентам программы “кредитных каникул”. Об этом на брифинге в пятницу сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий, передает корреспондент УНН.
“Мы знаем, что парламент утвердил закон, запрещающий банкам начислять пени и штрафы на период карантина. Банки активно сейчас занимаются тем, что предоставляют возможность клиентам так называемых “кредитных каникул”, — сказал чури.
По его словам, есть три варианта предоставления этой услуги. Во-первых, банки могут отсрочить клиентам выплату основного долга, в то же время клиенты продолжают платить проценты.
Второй вариант: банки могут полностью разрешить клиентам на период карантина не платить основную сумму вместе с процентами.
Третий вариант — банк может проводить реструктуризацию кредитов заемщикам, вовремя выполнявшим свои обязанности до начала кризисных явлений.
“Мы видим — уже более 10 банков внедрили такие продукты. Большая часть банков пока эти продукты оформляет в банках, и я думаю в ближайшее время эти продукты будут доступны для всех клиентов банков”, — сообщил заместитель главы НБУ.
Как сообщал УНН, Национальный банк с банками Украины предусмотрел для заемщиков длительный льготный режим обслуживания задолженности.