Програма 5-7-9%: для українського бізнесу профінансовано кредитів вже на близько 5 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Державною кредитною програмою 5-7-9% профінансовано понад 2 тис. кредитів на суму майже 5 млрд гривень. про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
"Банки-партнери системно збільшують кредитний портфель програми "Доступні кредити 5-7-9%". Так, за минулий тиждень було укладено 207 нових кредитних угод на загальну суму 666 мільйонів гривень. Загалом, станом на 17 серпня 2020 року, вже видано 2198 кредитів на загальну суму 4,893 мільярда гривень", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за минулий тиждень за цією програмою банки рефінансували більше ніж півмільярда гривень (590 млн грн) та надали 76,2 млн грн інвестиційних кредитів та позик на оборотний капітал.
"Загалом в рамках програми вже рефінансовано кредитів на 3,885 мільярда гривень та видано інвестиційних кредитів і позик на поповнення оборотного капіталу на суму в 1,007 мільярда гривень", - додали у міністерстві.
Лідерами за сумою укладених угод в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" є комерційні банки. Зокрема, на першому місці з сумою в 880,370 мільйона гривень – Райффайзен Банк Аваль.
Нагадаємо, як повідомили в Офісі Президента на початку серпня, за програмою доступних кредитів "5-7-9%" вже видали понад 3,3 млрд грн.