Программа 5-7-9%: для украинского бизнеса профинансировано кредитов уже на около 5 млрд гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Государственной кредитной программой 5-7-9% профинансировано более 2 тыс. кредитов на сумму почти 5 млрд гривен. об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
"Банки-партнеры системно увеличивают кредитный портфель программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Так, за прошедшую неделю было заключено 207 новых кредитных соглашений на общую сумму 666 млн гривен. Всего, по состоянию на 17 августа 2020 года, уже выдано 2198 кредитов на общую сумму 4,893 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшую неделю по этой программе банки рефинансировали более полумиллиарда гривен (590 млн грн) и предоставили 76,2 млн грн инвестиционных кредитов и займов на оборотный капитал.
"Всего в рамках программы уже рефинансировано кредитов на 3,885 миллиарда гривен и выдано инвестиционных кредитов и займов на пополнение оборотного капитала на сумму в 1,007 миллиарда гривен", - добавили в министерстве.
Лидерами по сумме заключенных договоров в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" являются коммерческие банки. В частности, на первом месте с суммой в 880,370 миллиона гривен - Райффайзен Банк Аваль.
Напомним, как сообщили в Офисе Президента в начале августа, по программе доступных кредитов "5-7-9%" уже выдали более 3,3 млрд грн.