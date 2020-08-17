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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 73490 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100109 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124023 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105776 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125719 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100848 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101744 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103805 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Программа 5-7-9%: для украинского бизнеса профинансировано кредитов уже на около 5 млрд гривен

Программа 5-7-9%: для украинского бизнеса профинансировано кредитов уже на около 5 млрд гривен

Киев  •  УНН

 • 13713 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Государственной кредитной программой 5-7-9% профинансировано более 2 тыс. кредитов на сумму почти 5 млрд гривен. об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Банки-партнеры системно увеличивают кредитный портфель программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Так, за прошедшую неделю было заключено 207 новых кредитных соглашений на общую сумму 666 млн гривен. Всего, по состоянию на 17 августа 2020 года, уже выдано 2198 кредитов на общую сумму 4,893 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшую неделю по этой программе банки рефинансировали более полумиллиарда гривен (590 млн грн) и предоставили 76,2 млн грн инвестиционных кредитов и займов на оборотный капитал.

"Всего в рамках программы уже рефинансировано кредитов на 3,885 миллиарда гривен и выдано инвестиционных кредитов и займов на пополнение оборотного капитала на сумму в 1,007 миллиарда гривен", - добавили в министерстве.

Лидерами по сумме заключенных договоров в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" являются коммерческие банки. В частности, на первом месте с суммой в 880,370 миллиона гривен - Райффайзен Банк Аваль.

Напомним, как сообщили в Офисе Президента в начале августа, по программе доступных кредитов "5-7-9%" уже выдали более 3,3 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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