Кредит від ЄІБ: Криклій пояснив, на що витратять 450 млн євро

“Відповідний законопроект №0055 поданий Президентом України, а фінансову угоду “Європейські дороги України” між Україною та ЄІБ укладено 22 листопада 2019 року. Угода передбачає залучення коштів позики ЄІБ у розмірі 450 млн євро терміном на 25 років. За ці кошти буде капітально відремонтовано 314 км автомобільної дороги Київ - Одеса в частині Черкаської, Миколаївської та Одеської областей. Також кошти підуть на будівництво 24 км північної об’їзної дороги міста Львова”, - сказав Криклій.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила президентський законопроект №0055 про ратифікацію угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком щодо розвитку транс’європейської транспортної мережі.