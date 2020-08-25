Кредит від ЄІБ: Криклій пояснив, на що витратять 450 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Європейський інвестиційний банк надасть Україні кредит у 450 млн євро, які підуть на капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги Київ-Одеса та будівництво північної об’їзної міста Львова. Про це розповів під час обговорення законопроекту у ВР міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає кореспондент УНН.
“Відповідний законопроект №0055 поданий Президентом України, а фінансову угоду “Європейські дороги України” між Україною та ЄІБ укладено 22 листопада 2019 року. Угода передбачає залучення коштів позики ЄІБ у розмірі 450 млн євро терміном на 25 років. За ці кошти буде капітально відремонтовано 314 км автомобільної дороги Київ - Одеса в частині Черкаської, Миколаївської та Одеської областей. Також кошти підуть на будівництво 24 км північної об’їзної дороги міста Львова”, - сказав Криклій.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила президентський законопроект №0055 про ратифікацію угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком щодо розвитку транс’європейської транспортної мережі.