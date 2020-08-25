Кредит от ЕИБ: Криклий объяснил, на что потратят 450 млн евро

"Соответствующий законопроект №0055 внесен Президентом Украины, а финансовое соглашение "Европейские дороги Украины" между Украиной и ЕИБ заключено 22 ноября 2019 года. Соглашение предусматривает привлечение средств займа ЕИБ в размере 450 млн евро сроком на 25 лет. На эти средства будет капитально отремонтировано 314 км автомобильной дороги Киев - Одесса в части Черкасской, Николаевской и Одесской областей. Также средства пойдут на строительство 24 км северной объездной дороги города Львова", - сказал Криклий.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла президентский законопроект №0055 о ратификации соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком по развитию трансъевропейской транспортной сети.