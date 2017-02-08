Країни західного Середземномор'я просять НАТО посилити свою присутність
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Міністри оборони Франції, Італії, Португалії та Іспанії закликали збільшити присутність НАТО в регіоні — західному Середземномор’ї, передає УНН з посиланням на Euraktiv.
За словами міністра оборони Іспанії Марії Долорес де Коспедаль, країни південної четвірки звернулися з таким запитом, тому що сьогоднішні ризики, з якими стикається Європа, відрізняються від тих, які були раніше, і ці ризики мають різні джерела.
За словами М.Коспедаль, традиційно присутність НАТО на півдні Європи не дуже сильна.