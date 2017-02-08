Страны западного Средиземноморья просят НАТО усилить свое присутствие
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Министры обороны Франции, Италии, Португалии и Испании призвали увеличить присутствие НАТО в регионе - западном Средиземноморье, передает УНН со ссылкой на Euraktiv.
По словам министра обороны Испании Марии Долорес де Коспедаль, страны южной четверки обратились с таким вопросом, потому что сегодняшние риски, с которыми сталкивается Европа, отличаются от тех, которые были раньше, и эти риски имеют различные источники.
По словам М.Коспедаль, традиционно присутствие НАТО на юге Европы не очень сильное.