Країни ЄС запустили оборонну коаліцію поза межами НАТО

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Коаліція європейських військових сил, готова реагувати на кризовій ситуації біля кордонів континенту, була запущена в середу, коли Фінляндія стала десятою країною, яка приєднується до ініціативи на тлі закликів президента Франції Еммануеля Макрона створити "справжню європейську армію", передає УНН з посиланням на Reuters.