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Країни ЄС запустили оборонну коаліцію поза межами НАТО

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Коаліція європейських військових сил, готова реагувати на кризовій ситуації біля кордонів континенту, була запущена в середу, коли Фінляндія стала десятою країною, яка приєднується до ініціативи на тлі закликів президента Франції Еммануеля Макрона створити "справжню європейську армію", передає УНН з посиланням на Reuters.

За словами прихильників, нова ініціатива, очолювана Францією, не буде конфліктувати з НАТО, водночас вона частково стане відповіддю європейських країн через занепокоєння щодо більш ізоляціоністських США при президентові Дональді Трампі.

Європейська ініціатива щодо з інтервенції (EI2) набула у Парижі форми офіційної після кількох місяців переговорів з Німеччиною, яку Франція бачить у центрі сили.

Макрон запропонував цю ідею більше, ніж рік тому, але його ідею зустріли зі скептицизмом інші країни Європейського Союзу.

Тепер же Німеччина, Бельгія, Велика Британія, Данія, Естонія, Нідерланди, Іспанія та Португалія дали зелене світло французам.

Передбачається, що члени нової коаліції співпрацюватимуть у питаннях планування, аналізу нових військових та гуманітарних криз, а також можливих військових реакцій на ці кризи.

Очікуваний вихід Британії із ЄС, яка довгий час виступала проти військової співпраці ЄС поза межами НАТО, відродив розмови про оборонне співробітництво, як і побоювання, що Трамп може виявитися менш готовим, ніж його попередники, захистити Європу перед лицем більш напористої Росії.

Ініціатива не "суперечить і не намагається обійти історичні зусилля ЄС у сфері оборони, або ж НАТО. Навпаки, це лише поліпшить оперативну сумісність між країнами-учасницями", - заявив чиновник зі сфери оборони.

Нагадаємо, у вівторок Макрон закликав створити власну армію ЄС, необхідну, "беручи до уваги Росію, Китай і навіть США".

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