Страны ЕС запустили оборонительную коалицию за пределами НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Коалиция европейских военных сил, готовая реагировать на кризисные ситуации у границ континента, была запущена в среду, когда Финляндия стала десятой страной, которая присоединяется к инициативе на фоне призывов президента Франции Эммануэля Макрона создать "настоящую европейскую армию", передает УНН со ссылкой на Reuters.
По словам сторонников, новая инициатива, возглавляемая Францией, не будет конфликтовать с НАТО, одновременно она частично станет ответом европейских стран из-за беспокойства относительно более изоляционистских США при президенте Дональде Трампе.
Европейская инициатива по интервенции (EI2) приобрела в Париже форму официальной после нескольких месяцев переговоров с Германией, которую Франция видит в центре силы.
Макрон предложил эту идею больше, чем год назад, но его идею встретили со скептицизмом другие страны Европейского Союза.
Теперь же Германия, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Испания и Португалия дали зеленый свет французам.
Предполагается, что члены новой коалиции будут сотрудничать в вопросах планирования, анализа новых военных и гуманитарных кризисов, а также возможных военных реакций на эти кризисы.
Ожидаемый выход Британии из ЕС, которая долгое время выступала против военного сотрудничества ЕС за пределами НАТО, возродил разговоры об оборонном сотрудничестве, как и опасения, что Трамп может оказаться менее готовым, чем его предшественники, защитить Европу перед лицом более напористой России.
Инициатива не "противоречит и не пытается обойти исторические усилия ЕС в сфере обороны, или НАТО. Напротив, это только улучшит оперативную совместимость между странами-участницами", - заявил чиновник из сферы обороны.
Напомним, во вторник Макрон призвал создать собственную армию ЕС , необходимую, "принимая во внимание Россию, Китай и даже США".