Країни ОПЕК і Росія узгодили метод контролю за дотриманням угоди про скорочення видобутку нафти
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Міністри енергетики країн ОПЕК і Росії заявили про домовленість про метод контролю за дотриманням угоди про скорочення обсягу видобутку нафти, покликану усунути дворічне перенасичення на ринку та підвищити ціни, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Міністр енергетики Саудівської АравіїХалід аль-Фаліх заявив 22 січня, що виробники вже скоротили поставки на 1,5 мільйона барелів на день – більш ніж на 80 відсотків від заявленої мети.
Міністр енергетики Росії Олександр Новак теж оцінив угоду як успішну, і сказав, що всі держави її дотримуються. Він зазначив, що механізм моніторингу передбачатиме дані, надані країнами щодо скорочення видобутку, а також інформацію міжнародних організацій.
Саудівська Аравія, Кувейт, Катар, Алжир і Венесуела провели напередодні зустріч у Відні з країнами, що не входять в ОПЕК, а також Росією і Оманом, щоб напрацювати метод контролю за виконанням 24-ма країни угоди, яку підписали 10 грудня.
Як повідомляв УНН, країни ОПЕК і поза картелем домовилися скоротити видобуток.