Страны ОПЕК и Россия согласовали метод контроля за соблюдением соглашения о сокращении добычи нефти

Министр энергетики Саудовской АравииХалид аль-Фалих заявил 22 января, что производители уже сократили поставки на 1,5 миллиона баррелей в день - более чем на 80 процентов от заявленной цели.

Министр энергетики России Александр Новак тоже оценил соглашение как успешное и сказал, что все государства его придерживаются. Он отметил, что механизм мониторинга будет предусматривать данные, предоставленные странами по сокращению добычи, а также информацию международных организаций.

Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Алжир и Венесуэла провели накануне встречу в Вене со странами, не входящими в ОПЕК, а также Россией и Оманом, чтобы наработать метод контроля за выполнением 24-ю страны соглашения, которое подписали 10 декабря.

Как сообщал УНН, страны ОПЕК и вне картеля договорились сократить добычу .