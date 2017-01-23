Страны ОПЕК и Россия согласовали метод контроля за соблюдением соглашения о сокращении добычи нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Министры энергетики стран ОПЕК и России заявили о договоренности о методе контроля за соблюдением соглашения о сокращении объема добычи нефти, призванное устранить двухлетнее перенасыщение на рынке и повысить цены, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".
Министр энергетики Саудовской АравииХалид аль-Фалих заявил 22 января, что производители уже сократили поставки на 1,5 миллиона баррелей в день - более чем на 80 процентов от заявленной цели.
Министр энергетики России Александр Новак тоже оценил соглашение как успешное и сказал, что все государства его придерживаются. Он отметил, что механизм мониторинга будет предусматривать данные, предоставленные странами по сокращению добычи, а также информацию международных организаций.
Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Алжир и Венесуэла провели накануне встречу в Вене со странами, не входящими в ОПЕК, а также Россией и Оманом, чтобы наработать метод контроля за выполнением 24-ю страны соглашения, которое подписали 10 декабря.
Как сообщал УНН, страны ОПЕК и вне картеля договорились сократить добычу .