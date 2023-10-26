Країни G7 до кінця жовтня введуть ембарго на російські алмази: це дозволить ЄС включити обмеження до пакета антиросійських санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Поки на зустрічі глав держав і урядів Європейського Союзу в Брюсселі дискутуватимуть про заборону на російські алмази, країни G7 можуть оголосити про введення ембарго ще до кінця жовтня. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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26 і 27 жовтня проходить саміт лідерів Євросоюзу, де головним питання є наповнення чергового, 12 пакету антиросійських санкцій. Санкції торкнуться алмазів, алюмінію, нового списку товарів подвійного призначення та обходу штрафних заходів, які вже накладені на російські компанії.
Найгарячіша дискусія очікується про строки введення ембарго на російські алмази на рівні країн G7. До кінця цього місяця очікується заява G7, що оголошує про заборону на імпорт російських алмазів, за якою піде пропозиція про 12-й пакет санкцій Європейського Союзу щодо Росії, повідомили дипломатичні джерела.
«Нам потрібно остаточне благословення «Великої сімки», перш ніж переводити ці елементи в юридичні тексти на європейському рівні», - цитує Reuters одного з дипломатів ЄС.
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