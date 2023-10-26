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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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10:26 • 22483 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Страны G7 до конца октября введут эмбарго на российские алмазы: это позволит ЕС включить ограничения в пакет антироссийских санкций

Киев • УНН

 • 95948 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Пока на встрече глав государств и правительств Европейского Союза в Брюсселе будут дискутировать о запрете на российские алмазы, страны G7 могут объявить о введении эмбарго еще до конца октября. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Страны G7 до конца октября введут эмбарго на российские алмазы: это позволит ЕС включить ограничения в пакет антироссийских санкций

Детали

26 и 27 октября проходит саммит лидеров Евросоюза, где главным вопросом является наполнение очередного, 12 пакета антироссийских санкций. Санкции коснутся алмазов, алюминия, нового списка товаров двойного назначения и обхода штрафных мер, которые уже наложены на российские компании.

Самая горячая дискуссия ожидается  о сроках введения эмбарго на российские алмазы на уровне стран G7. До конца этого месяца ожидается заявление G7, объявляющее о запрете на импорт российских алмазов, за которым последует предложение о 12-м пакете санкций Европейского Союза в отношении россии, сообщили дипломатические источники.

«Нам нужно окончательное благословение «Большой семерки», прежде чем переводить эти элементы в юридические тексты на европейском уровне», - цитирует Reuters одного из дипломатов ЕС.

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