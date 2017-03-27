Країни-члени ГУАМ підписали документи для створення ЗВТ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Делегації країн-членів ГУАМ підписали документи стосовно впровадження зони вільної торгівлі та про визнання митних процедур щодо пересування товарів та транспортних засобів через державні кордони. Про це передає кореспондент УНН.
Зокрема відбулася офіційна церемонія підписання “Протоколу про затвердження порядку створення та діяльності робочого органу, який координує дії сторін, що домовляються про створення Зони вільної торгівлі між державами учасниками ГУАМ від 20 липня 2012 року”.
Також був підписаний “Протокол між митними адміністраціями держав-членів ГУАМ про взаємне визнання результатів окремих митних процедур щодо товарів та транспортних засобів, які пересуваються через державні кордони держав-членів ГУАМ”.
Як повідомляв УНН, 27 березня саміт голів урядів країн-учасниць ГУАМ розпочався у Києві.