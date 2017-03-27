Страны-члены ГУАМ подписали документы для создания ЗСТ

В частности состоялась официальная церемония подписания “Протокола об утверждении порядка создания и деятельности рабочего органа, координирующего действия сторон, которые договариваются о создании Зоны свободной торговли между государствами участниками ГУАМ от 20 июля 2012 года”.

Также был подписан “Протокол между таможенными администрациями государств-членов ГУАМ о взаимном признании результатов отдельных таможенных процедур в отношении товаров и транспортных средств, которые перемещаются через государственные границы государств-членов ГУАМ”.

Как сообщал УНН, 27 марта саммит глав правительств стран-участниц ГУАМ начался в Киеве.