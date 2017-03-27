Страны-члены ГУАМ подписали документы для создания ЗСТ

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 51124 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107585 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122978 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182165 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132813 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126407 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118520 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106597 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107621 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103942 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Страны-члены ГУАМ подписали документы для создания ЗСТ

Страны-члены ГУАМ подписали документы для создания ЗСТ

Киев  •  УНН

 • 34439 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Делегации стран-членов ГУАМ подписали документы о внедрении зоны свободной торговли и о признании таможенных процедур перемещения товаров и транспортных средств через государственные границы. Об этом передает корреспондент УНН.

В частности состоялась официальная церемония подписания “Протокола об утверждении порядка создания и деятельности рабочего органа, координирующего действия сторон, которые договариваются о создании Зоны свободной торговли между государствами участниками ГУАМ от 20 июля 2012 года”.

Также был подписан “Протокол между таможенными администрациями государств-членов ГУАМ о взаимном признании результатов отдельных таможенных процедур в отношении товаров и транспортных средств, которые перемещаются через государственные границы государств-членов ГУАМ”.

Как сообщал УНН, 27 марта саммит глав правительств стран-участниц ГУАМ начался в Киеве.

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