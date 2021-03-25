Країни без власного виробництва вакцин завжди будуть в уразливому становищі - Фаворов

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"Абсолютно справедливо, що виробництво вакцин - це питання національної безпеки. Саме про це я і попереджав на зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським: не можна очікувати, що якась країна-виробник віддасть вам свою кращу вакцину, а своїх людей залишить без імунізації. Політичний вплив такого кроку буде катастрофічним для будь-якого глави держави", - зазначив Фаворов.

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Епідеміолог також підкреслив, що відсутність виробництва вакцини робить країни вразливими, особливо - в часи пандемії.

"Це було і залишається моїм твердим переконанням: країни, які не мають своєї вакцини, знаходяться в уразливому положенні. І, навпаки, ті хто мають вакцини, - вони в плюсі, адже можуть допомагати іншим країнам, що дає політичні, економічні та інші можливості. Зверніть увагу, що Казахстан зробив дві вакцини від COVID-19, Узбекистан спільно з Китаєм зробив вакцину - вона вже пройшла третю фазу, Таїланд оголосив, що робить свою вакцину. Я вже не кажу про Корею, Тайвань. Тобто країни, що мають хоч якусь можливість випустити свою вакцину, роблять це", - резюмував Михайло Фаворов.

Що було раніше

Нагадаємо, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, МОЗ планує відновлювати виробництво всіх вакцин в Україні. Необхідність цього стала очевидна в зв'язку з ситуацією, коли багато країн в умовах дефіциту стали обмежувати експорт вакцин від COVID-19 в інтересах власного населення.

"Саме тому ми хочемо відновити виробництво вакцин. Ми не говоримо зараз про COVID-19, ми говоримо про інші вакцини, тому що це питання національної безпеки, коли у нас є власне виробництво", - зазначив Степанов.