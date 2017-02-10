Країни Балтії домагатимуться від НАТО посилення безпеки через російські навчання

“Ми бачимо, що ризики зростають. Ми занепокоєні через навчання „Запад“ у 2017 році, під час яких буде розгорнуто великі і агресивні війська вздовж наших кордонів, які демонстративно готуватимуться до війни з Заходом”, — заявила Д.Грібаускайте 9 лютого після зустрічі з президентами Естонії та Латвії у Ризі.

“Це означає, що ми говоритимемо з НАТО про розробку додаткових безпекових планів та швидший процес ухвалення рішень”, — зазначила Д.Грібаускайте.