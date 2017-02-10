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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Країни Балтії домагатимуться від НАТО посилення безпеки через російські навчання

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що країни Балтії домагатимуться додаткових заходів безпеки від США та НАТО у зв’язку з масштабними російськими військовими навчаннями, які мають відбутися у вересні, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

Країни Балтії домагатимуться від НАТО посилення безпеки через російські навчання

“Ми бачимо, що ризики зростають. Ми занепокоєні через навчання „Запад“ у 2017 році, під час яких буде розгорнуто великі і агресивні війська вздовж наших кордонів, які демонстративно готуватимуться до війни з Заходом”, — заявила Д.Грібаускайте 9 лютого після зустрічі з президентами Естонії та Латвії у Ризі.

“Це означає, що ми говоритимемо з НАТО про розробку додаткових безпекових планів та швидший процес ухвалення рішень”, — зазначила Д.Грібаускайте.

 

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