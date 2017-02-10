Страны Балтии будут добиваться от НАТО усиления безопасности из-за российских учений

"Мы видим, что риски возрастают. Мы обеспокоены учениями "Запад" в 2017 году, во время которых будет развернуто большие и агрессивные войска вдоль наших границ, которые демонстративно будут готовиться к войне с Западом ", - заявила Д.Грибаускайте 9 февраля после встречи с президентами Эстонии и Латвии в Риге.

"Это означает, что мы будем говорить с НАТО о разработке дополнительных планов безопасности и ускоренного процесса принятия решений", - отметила Д. Грибаускайте.