Страны Балтии будут добиваться от НАТО усиления безопасности из-за российских учений
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что страны Балтии будут добиваться дополнительных мер безопасности от США и НАТО в связи с масштабными российскими военными учениями, которые должны состояться в сентябре, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Мы видим, что риски возрастают. Мы обеспокоены учениями "Запад" в 2017 году, во время которых будет развернуто большие и агрессивные войска вдоль наших границ, которые демонстративно будут готовиться к войне с Западом ", - заявила Д.Грибаускайте 9 февраля после встречи с президентами Эстонии и Латвии в Риге.
"Это означает, что мы будем говорить с НАТО о разработке дополнительных планов безопасности и ускоренного процесса принятия решений", - отметила Д. Грибаускайте.