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Кравчук звинуватив нардепів у розхитуванні ворожнечі у ВР

Кравчук звинуватив нардепів у розхитуванні ворожнечі у ВР

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Перший Президент України Леонід Кравчук звернувся до нардепів з проханням зупинити розхитування ворожнечі в суспільстві і Верховній Раді. За його словами деякі поводять себе так, ніби для них Конституція папірець чи ганчірка. Про це він заявив під час свого виступу на урочистому засіданні ВР з нагоди 30-ї річниці з прийняття Декларації про державний суверенітет, передає кореспондент УНН.

“Я звертаюся до вас з проханням зупинити розхитування моховика ворожнечі в суспільстві і в самій Верховній Раді. У мене зараз є чимало часу і я практично дивлюсь всі баталії. І часто сиджу і думаю, невже то справді пошук кращого шляху? Чи це пошук найкоротшого шляху до влади через популізм і всілякі неподобства? З боку це виглядає надзвичайно складно, я не хочу вживати більш міцного слова”, — сказав Кравчук.

За його словами, він працював при системах різної влади і бачив все, але не нікому не було дозволено публічно себе так поводити.

“Перед законом ми всі рівні. І це не слова. Я бачу, як люди або деякі депутати, деякі політичні сили зневажають закон, дивляться на закон, навіть часто на Конституцію, як на папірець, а ще гірше на ганчірку. Це неприпустимо”, — додав Кравчук.

Нагадаємо, Верховна Рада України розпочала урочисте засідання з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України.

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