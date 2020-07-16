Кравчук обвинил нардепов в расшатывании вражды в ВР

КИЕВ. 16 июля. УНН. Первый Президент Украины Леонид Кравчук обратился к нардепам с просьбой остановить расшатывание вражды в обществе и Верховной Раде. По его словам некоторые ведут себя так, будто для них Конституция бумажка или тряпка. Об этом он заявил во время своего выступления на торжественном заседании ВР по случаю 30-й годовщины со дня принятия Декларации о государственном суверенитете, передает корреспондент УНН.