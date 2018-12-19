Кравчук прокоментував “баночки чорної ікри” від Суркіса для членів УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Днями низка ЗМІ із посиланням на російські видання повідомили про те, що віце-президент УЄФА від України Григорій Суркіс, начебто, на свята дарував членам Виконкому Союзу європейських футбольних асоціацій баночки чорної ікри. Проте, на думку першого Президента України Леоніда Кравчука, якщо це дійсно так і було, то таку щедрість футбольного функціонера нема чого засуджувати. Про це Кравчук заявив журналістам сьогодні під час прес-конференції, передає УНН.
Тож, за словами першого Президента України, він і сам не проти дарувати своїм друзям продукти, на кшталт “яблук та черешень”.
“Я не знаю точно, дарує чи ні. Але 12 років, на скільки мені відомо, Григорій Михайлович — член УЄФА, і там його друзі. Це — колектив людей, різних людей, незалежних абсолютно один від одного. Він заступник голови виконкому УЄФА. І коли в мене є багато друзів і я маю можливість подарувати їм щось своє — яблуко чи черешню, я їм подарую. На Новий рік тим більше. І якщо це відбулося і Суркіс подарував, то я схвалюю це”, — зазначив Кравчук.
Як писав УНН, Кравчук звернеться до Суркіса за поясненнями про несплату податків збоку ФК “Динамо”.