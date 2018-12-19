Кравчук прокомментировал "баночки черной икры" от Суркиса для членов УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. На днях ряд СМИ со ссылкой на российские издания сообщили о том, что вице-президент УЕФА от Украины Григорий Суркис якобы на праздники дарил членам Исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций баночки черной икры. Однако, по мнению первого Президента Украины Леонида Кравчука, если это действительно так и было, то такую щедрость футбольного функционера нечего осуждать. Об этом Кравчук заявил журналистам сегодня во время пресс-конференции, передает УНН.
По словам первого Президента Украины, он и сам не прочь дарить своим друзьям продукты, вроде "яблок и черешни".
"Я не знаю точно, дарит или нет. Но 12 лет, на сколько мне известно, Григорий Михайлович - член УЕФА, и там его друзья. Это - коллектив людей, разных людей, независимых абсолютно друг от друга. Он заместитель председателя исполкома УЕФА. И когда у меня есть много друзей и я имею возможность подарить им что-то свое - яблоко или черешню, я им подарю. На Новый год тем более. И если это произошло и Суркис подарил, я одобряю это", - отметил Кравчук.
Как писал УНН, Кравчук обратится к Суркису за разъяснениями о неуплате налогов со стороны ФК "Динамо".