Кравчук прокомментировал "баночки черной икры" от Суркиса для членов УЕФА

По словам первого Президента Украины, он и сам не прочь дарить своим друзьям продукты, вроде "яблок и черешни".

"Я не знаю точно, дарит или нет. Но 12 лет, на сколько мне известно, Григорий Михайлович - член УЕФА, и там его друзья. Это - коллектив людей, разных людей, независимых абсолютно друг от друга. Он заместитель председателя исполкома УЕФА. И когда у меня есть много друзей и я имею возможность подарить им что-то свое - яблоко или черешню, я им подарю. На Новый год тем более. И если это произошло и Суркис подарил, я одобряю это", - отметил Кравчук.

Как писал УНН, Кравчук обратится к Суркису за разъяснениями о неуплате налогов со стороны ФК "Динамо".