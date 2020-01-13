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Кравчук про законопроект "Про медіа": напрацювали понад 170 сторінок медіа-кодексу

Кравчук про законопроект "Про медіа": напрацювали понад 170 сторінок медіа-кодексу

Київ • УНН

 • 10653 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики на сьогоднішньому засіданні підтримав постанову про стан соціального захисту дітей та почав роботу над законопроектом “Про медіа”. Про це у Facebook повідомила заступник голови депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” Євгенія Кравчук, передає УНН.

“Сьогодні Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики повноцінно повернувся з канікул. На засіданні підтримали Проект Постанови про стан соціального захисту дітей та невідкладні заходи, направлені на захист прав дитини в Україні (2672)”, — написала Кравчук.

За її словами, експерти у медіа-середовищі вже отримали від комітету законопроект “Про медіа”.

“Ми напрацювали понад 170 сторінок медіа-кодексу, який консолідує та модернізує правове регулювання, дає відповіді на виклики, які висуває сучасний стан речей у галузі. Очікуємо рішення комітету щодо рекомендації винести в зал вже цієї п’ятниці. Також плануємо низку публічних обговорень тексту, щоб доопрацювати між читаннями”, — повідомила Кравчук.

Нагадаємо, на сайті Верховної Ради України з’явився текст зареєстрованого проекту Закону про медіа, № 2693.

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