Кравчук про законопроект "Про медіа": напрацювали понад 170 сторінок медіа-кодексу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики на сьогоднішньому засіданні підтримав постанову про стан соціального захисту дітей та почав роботу над законопроектом “Про медіа”. Про це у Facebook повідомила заступник голови депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” Євгенія Кравчук, передає УНН.
“Сьогодні Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики повноцінно повернувся з канікул. На засіданні підтримали Проект Постанови про стан соціального захисту дітей та невідкладні заходи, направлені на захист прав дитини в Україні (2672)”, — написала Кравчук.
За її словами, експерти у медіа-середовищі вже отримали від комітету законопроект “Про медіа”.
“Ми напрацювали понад 170 сторінок медіа-кодексу, який консолідує та модернізує правове регулювання, дає відповіді на виклики, які висуває сучасний стан речей у галузі. Очікуємо рішення комітету щодо рекомендації винести в зал вже цієї п’ятниці. Також плануємо низку публічних обговорень тексту, щоб доопрацювати між читаннями”, — повідомила Кравчук.
Нагадаємо, на сайті Верховної Ради України з’явився текст зареєстрованого проекту Закону про медіа, № 2693.