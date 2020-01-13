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Кравчук о законопроекте "О медиа": наработали более 170 страниц медиа-кодекса

Кравчук о законопроекте "О медиа": наработали более 170 страниц медиа-кодекса

Киев  •  УНН

 • 10653 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики на сегодняшнем заседании поддержал постановление о состоянии социальной защиты детей и начал работу над законопроектом "О медиа". Об этом в Facebook сообщила заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает УНН.

"Сегодня Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики полноценно вернулся с каникул. На заседании поддержали проект постановления о состоянии социальной защиты детей и неотложных мерах, направленных на защиту прав ребенка в Украине (2672)", - написала Кравчук.

По ее словам, эксперты в медиа-среде уже получили от комитета законопроект "О медиа".

"Мы разработали более 170 страниц медиа-кодекса, который консолидирует и модернизирует правовое регулирование, дает ответы на вызовы, которые выдвигает современное положение вещей в отрасли. Ожидаем решения комитета по рекомендации вынести в зал уже в эту пятницу. Также планируем ряд публичных обсуждений текста, чтобы доработать между чтениями", - сообщила Кравчук.

Напомним, на сайте Верховной Рады Украины появился текст зарегистрированного проекта Закона о СМИ, № 2693.

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