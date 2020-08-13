Кравчук про виступи на російських ЗМІ: спілкуватися треба, але не підписувати документи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Голова української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук вважає, що треба спілкуватися з російськими ЗМІ і допускати різні варіанти розмови, але не підписувати документи. Адже діють не слова та ток-шоу, а документи. Про це він заявив в інтерв’ю Українському радіо, передає УНН.
“Мене за це критикують (за спілкування з російськими ЗМІ — ред.), але хай критикують. Я говорю не те, що вони хочуть чути. Спілкуватися треба з усіма, я ще раз повторюю. Можна допускати навіть у розмовах різні варіанти, нюанси, але ніколи не підписуй документи. Тому що діють не слова, не телеканали, не шоу, а діють документи. От підписав Порошенко у Мінську документи, що спочатку вибори, а потім кордони і безпека, і ми зараз нічого не можемо зробити. Вони нам показують — у вас документ”, — сказав Кравчук.
Нагадаємо, як написав Президент Зеленський, він щоразу переконується, що в нас є і професійна та потужна армія, і вже є суперова команда перемовників, яка зможе-таки вибудувати конструкцію сталого миру на наших умовах.