Кравчук про виступи на російських ЗМІ: спілкуватися треба, але не підписувати документи

“Мене за це критикують (за спілкування з російськими ЗМІ — ред.), але хай критикують. Я говорю не те, що вони хочуть чути. Спілкуватися треба з усіма, я ще раз повторюю. Можна допускати навіть у розмовах різні варіанти, нюанси, але ніколи не підписуй документи. Тому що діють не слова, не телеканали, не шоу, а діють документи. От підписав Порошенко у Мінську документи, що спочатку вибори, а потім кордони і безпека, і ми зараз нічого не можемо зробити. Вони нам показують — у вас документ”, — сказав Кравчук.

Нагадаємо, як написав Президент Зеленський, він щоразу переконується, що в нас є і професійна та потужна армія, і вже є суперова команда перемовників, яка зможе-таки вибудувати конструкцію сталого миру на наших умовах.