Кравчук о выступлениях на российских СМИ: общаться надо, но не подписывать документы

"Меня за это критикуют (за общение с российскими СМИ - ред.), но пусть критикуют. Я говорю не то, что они хотят слышать. Общаться надо со всеми, я еще раз повторяю. Нельзя допускать даже в разговорах разные варианты, нюансы, но никогда не подписывай документы. Потому что действуют не слова, не телеканалы, шоу, а действуют документы. Вот подписал Порошенко в Минске документы, сначала выборы, а потом границы и безопасность, и мы сейчас ничего не можем сделать. Они нам показывают - у вас документ", - сказал Кравчук.

Напомним, как написал Президент Зеленский, он каждый раз убеждается, что у нас есть и профессиональная и мощная армия, и уже есть "суперская" команда переговорщиков, которая сможет-таки выстроить конструкцию устойчивого мира на наших условиях.