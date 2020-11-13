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Кравчук про вибори в ОРДЛО: дату можна перенести

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Дата виборів в ОРДЛО не є конкретною і її можна перенести, принциповим питанням є контроль Україною над кордоном. Про це в інтерв’ю ТСН розповів перший президент незалежної України, керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, передає УНН.

“Щодо виборів. Головне тут навіть не конкретна дата. Час можна перенести. Це не є принциповим питанням. Принциповим питанням є контроль Україною над кордоном, відповідні дії української влади на підконтрольних територіях, встановлення українських інститутів влади, які й можуть забезпечити проведення виборів за українським законом. Якщо, скажімо, в січні, припустімо, ВР приймає закон про особливості цих виборів... ВР приймає закон. Щойно прийняли закон, вже можна готуватися до виборів — лютий, березень і частина січня. Часу вистачає”, - сказав Леонід Кравчук.

Він зазначив, що там можуть бути тільки мажоритарні вибори, бо в ОРДЛО немає українських партій.

“Які пропорційні вибори можуть бути? Не можуть. Це я так думаю і не кажу, що моя думка є істиною в останній інстанції… І це ж не сьогодні готується. Ми це робимо не з чистого аркуша. Вже є напрацювання, приймається закон, готуються вибори. А які закони треба прийняти до цього? Про демілітаризацію, недопущення переслідування невинних осіб. Не можна думати, що хтось покаже пальцем і когось судитимуть. Це просто неприйнятна філософія. Тільки за українським законом”, - додав Кравчук.

Нагадаємо, минулого тижня українська делегація у Тристоронній контактній групі оголосила основні 5 пунктів власного “Плану дій щодо Донбасу”.

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