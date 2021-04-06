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Кравчук припустив, що переговори щодо Донбасу можуть "переїхати" до Польщі

Київ • УНН

 • 20900 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Переговори Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу після завершення карантину можуть переїхати з Мінська до Польщі. Про це заявив в ефірі "Україна 24" глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, передає УНН.

Цитата

"Я думаю, якщо взяти колишній соціалістичний табір, то я б назвав Польщу. Тут не буде питань, ми з Польщею не завжди були друзями, але були й часи дружби. Було і багато проблем, і на кордоні, і не тільки. Тому ніхто не скаже, що Польща вірний друг України. Це було б нормально", - зазначив Кравчук.

Деталі

Глава української делегації допустив варіант, що переговори проходитимуть в країні, яка раніше не належала до соцтабору.

"Таких країн дуже багато. Це повинна бути нейтральна країна, демократична, в жодному разі не Білорусь, тому що вона вустами Лукашенка каже, я б сказав, непристойні речі щодо України. Вона під каблуком Росії, вона недемократична країна, яка душить мітингувальників. У такій країні мати майданчик для переговорів - про це навіть незручно говорити. Думаю, Росія буде проти, їй потрібно, щоб на переговорах були представники ОРДЛО, а їх вивозити за межі нашої території буде непросто. Але іншого шляху немає, ми ніколи не погодимося на Мінськ. Якщо Мінськ - я наступного дня заяву напишу про звільнення з посади", - підкреслив він.

Раніше 

Віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що українська сторона у ТКГ не буде відвідувати Мінськ, потрібно шукати інше місто та іншу країну

Він також зауважив, що довіри до Білорусі наразі немає, оскільки вона знаходиться під впливом РФ.

Як повідомляв УНН, голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив про те, що на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі 14 квітня українська сторона запропонує повернутись до режиму припинення вогню на Великодні свята.

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