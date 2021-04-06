Кравчук предположил, что переговоры по Донбассу могут "переехать" в Польшу

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"Я думаю, если взять бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу. Здесь не будет вопросов, мы с Польшей не всегда были друзьями, но были и времена дружбы. Было и много проблем, и на границе, и не только. Поэтому никто не скажет, что Польша верный друг Украины. Это было бы нормально", - отметил Кравчук.

Детали

Глава украинской делегации допустил вариант, что переговоры будут проходить в стране, что ранее не принадлежала к соцлагерю.

"Таких стран очень много. Это должна быть нейтральная страна, демократическая, ни в коем случае не Беларусь, потому что она устами Лукашенко говорит, я бы сказал, неприличные вещи относительно Украины. Она под каблуком России, она недемократическая страна, которая душит митингующих. В такой стране иметь площадку для переговоров - об этом даже неудобно говорить. Думаю, Россия будет против, ей нужно, чтобы на переговорах были представители ОРДЛО, а их вывозить за пределы нашей территории будет непросто. Но другого пути нет, мы никогда не согласимся на Минск. Если Минск - я на следующий день заявление напишу об освобождении от должности", - подчеркнул он.

Ранее

Вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинская сторона в ТКГ посещать Минск не будет, нужно искать другой город и другую страну.

Он также отметил, что доверия к Беларуси пока нет, поскольку она находится под влиянием РФ.

Как сообщал УНН, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил о том, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 14 апреля украинская сторона предложит вернуться к режиму прекращения огня на Пасху.