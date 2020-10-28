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Кравчук: причина низької явки на місцевих виборах - недовіра до влади

Кравчук: причина низької явки на місцевих виборах - недовіра до влади

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Причиною низької явки на місцевих виборах 25 жовтня стала недовіра до влади. Про це УНН заявив перший президент України, голова української делегації в тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

“Недовіра до влади. Байдуже ставлення до самих місцевих виборів. Люди думають, що влада на місцях нічого не вирішує, а все вирішується в Києві. Хоча, вони й самі не знають, де й що вирішують. Дуже погана освіченість, дуже погане правове виховання, дуже погане знання ситуації суспільного розвитку, як розвивається економіка, бізнес. Люди живуть чутками часто або уявами”, - зазначив політик.

На його думку, всі ці обставини приводять до небажання приходити на виборчі дільниці.

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“Та й голосування — це одне. А от після голосування, змусити депутатів працювати — це інше. Він перед виборами кричить: “Я зроблю те! Я зроблю інше!” Але коли його обрали, то на другий день забув, про що говорив. І йому це сходить з рук. А якби було таке, що при брехні завтра вже не депутат, тоді були б зміни, люди б до чогось привчалися. А так: ті не виконують, ці — не вимагають. Виникає питання правового нігілізму та безвідповідальності”, - підсумував Кравчук.

Нагадаємо, що за даними ЦВК явка на місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.

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