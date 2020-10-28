Кравчук: причина низької явки на місцевих виборах - недовіра до влади
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Причиною низької явки на місцевих виборах 25 жовтня стала недовіра до влади. Про це УНН заявив перший президент України, голова української делегації в тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.
“Недовіра до влади. Байдуже ставлення до самих місцевих виборів. Люди думають, що влада на місцях нічого не вирішує, а все вирішується в Києві. Хоча, вони й самі не знають, де й що вирішують. Дуже погана освіченість, дуже погане правове виховання, дуже погане знання ситуації суспільного розвитку, як розвивається економіка, бізнес. Люди живуть чутками часто або уявами”, - зазначив політик.
На його думку, всі ці обставини приводять до небажання приходити на виборчі дільниці.
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“Та й голосування — це одне. А от після голосування, змусити депутатів працювати — це інше. Він перед виборами кричить: “Я зроблю те! Я зроблю інше!” Але коли його обрали, то на другий день забув, про що говорив. І йому це сходить з рук. А якби було таке, що при брехні завтра вже не депутат, тоді були б зміни, люди б до чогось привчалися. А так: ті не виконують, ці — не вимагають. Виникає питання правового нігілізму та безвідповідальності”, - підсумував Кравчук.
Нагадаємо, що за даними ЦВК явка на місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.