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Кравчук: причина низкой явки на местных выборах - недоверие к власти

Кравчук: причина низкой явки на местных выборах - недоверие к власти

Киев  •  УНН

 • 19396 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Причиной низкой явки на местных выборах 25 октября стало недоверие к власти. Об этом УНН заявил первый президент Украины, председатель украинской делегации в трехстороннй контактной группе Леонид Кравчук.

"Недоверие к власти. Безразличное отношение к самим местных выборов. Люди думают, что власть на местах ничего не решает, а все решается в Киеве. Хотя, они и сами не знают, где и что решают. Очень плохая образованность, очень плохое правовое воспитание, очень плохое знание ситуации общественного развития, как развивается экономика, бизнес. Люди живут слухами часто или представлениями", - отметил политик.

По его мнению, все эти обстоятельства приводят к нежеланию приходить на избирательные участки.

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"Да и голосования - это одно. А вот после голосования, заставить депутатов работать - это другое. Он перед выборами кричит: "Я сделаю то! Я сделаю другое!" Но когда его избрали, то на второй день забыл, о чем говорил. И ему это сходит с рук. А если бы было такое, что после лжи завтра уже не депутат, тогда были бы изменения, люди бы к чему-то приучались. А так: те не выполняют, эти - не требуют. Возникает вопрос правового нигилизма и безответственности", - подытожил Кравчук.

Напомним, что по данным ЦИК явка на местных выборах 25 октября составила 36,88%.

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