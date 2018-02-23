Кравчук не вірить у введення миротворців на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Введення Миротворців ООН на Донбас може так ніколи і не відбутись. Таку думку висловив колишній президент України Леонід Кравчук на IV Балтійсько-Черноморскому форумі, передає корреспондент УНН.
“По-перше, я не дуже вірю в те, що (введення миротворців ООН на Донбас — ред.) буде здійснено, якщо говорити відверто”, — сказав колишній президент.
Проте, якщо миротворча місія все ж дістанеться території України, цей крок позитивно вплине на ситуацію, яка склалась через російську агресію в нашій державі, зазначив він.
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“Але крок цей мав би бути зроблений. Якщо нам миротворці не допоможуть, остаточно, то хоча б прокладуть шлях до подальших кроків, які треба зробити”, — підкреслив Кравчук.
Нагадаємо, заступниця голови МЗС України Олена Зеркаль заявила, що миротворча місія ООН має бути розміщена на кордоні між Україною та Російською Федерацією.
Як повідомляв УНН, після прийняття політичного рішення про миротворчу місію ООН на Донбасі її розгортання займе щонайменше 6-10 місяців. Про це повідомив Міністр закордонних справ України Павло Клімкін.