Кравчук не верит в введение миротворцев на Донбасс

"Во-первых, я не очень верю в то, что (введение миротворцев ООН на Донбасс - ред.) будет осуществлено, если говорить откровенно", - сказал бывший президент.

Однако, если миротворческая миссия все же будет на территории Украины, этот шаг положительно повлияет на ситуацию, которая сложилась из-за российской агрессии в нашем государстве, отметил он.

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"Но шаг этот должен быть сделан. Если нам миротворцы не помогут, окончательно, то хотя бы проложат путь к дальнейшим шагам, которые нужно сделать", - подчеркнул Кравчук.

Напомним, заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что миротворческая миссия ООН должна быть размещена на границе между Украиной и Российской Федерацией.

Как сообщал УНН, после принятия политического решения о миротворческой миссии ООН на Донбассе ее развертывания займет не менее 6-10 месяцев. Об этом сообщил Министр иностранных дел Украины Павел Климкин.