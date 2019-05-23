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Кравчук назвав кроки для врегулювання ситуації на Донбасі

Кравчук назвав кроки для врегулювання ситуації на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Перший Президент України Леонід Кравчук назвав головні, на його думку, кроки для вирішення ситуації на Донбасі, серед яких і діалог, передає кореспондент УНН.

"Найперше потрібно зробити, і так пропонував Президент, - визволити всіх полонених. Друге – діалог. Третє – припинення вогню. Четверте – врегулювання ситуації на Донбасі", - сказав Кравчук.

Він переконаний, що у питанні вирішення конфлікту слід діяти поступово, враховуючи всі сили, які мають вплив на конфлікт. Наразі, на його думку, у конфлікті 4 суб’єкти: Україна, РФ, Європа та США. І п’ятий суб’єкт - це бойовики. Кожен з цих суб'єктів має свою позицію.

"Найкращий шлях – це звільнити території і на цьому все закінчити. У нас сили такої поки що немає, і ми мусимо діяти дипломатичним та політичним шляхом", - зауважив Кравчук.

Як повідомляв УНН, у команді Президента України Володимира Зеленського заявляли, що кінцеве рішення у переговорному процесі з Росією по Донбасу може бути винесене на референдум для ухвалення більшістю суспільства.

Нагадаємо, перший президент України (1991-1994 рр) Леонід Кравчук надав новообраному президенту Володимиру Зеленському три поради: вся влада має змінитись, не квапитись з кадровими рішеннями та не займатись кумівством у владі.

Українські Національні Новини

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