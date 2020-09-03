Кравчук на засіданні ТКГ довів Гризлова до нападу - Казанський

За його словами, Леоніда Кравчука вчора було не впізнати - він був повною протилежністю тому образу, який можна спостерігати в публічному спілкуванні.

"З Гризловим він спілкувався досить жорстко, і в підсумку довів російського представника до нападу. Ніколи раніше не бачив Гризлова в такому стані - той від злості навіть від відеозв'язку відключався. Ще з цікавого - російська сторона почала активно педалювати тему повернення переговорів в Мінську. Мабуть, дуже потрібно зараз зміцнити розхитаний авторитет Олександра Лукашенка. Але ми, в силу солідного віку наших переговірників, не можемо наражати на небезпеку їхнє здоров'я. Пандемія лютує, так що поки тільки відеозв'язок", - написав Денис Казанський.

Загалом же, зі слів Дениса Казанського, засідання ТКГ відбулося "без особливих змін". "Росіяни і їх представники більш-менш адекватно спілкуються тільки в підгрупі з безпеки - там вдається узгоджувати окремі дії по відкриттю нових КПВВ в Луганській області. Робота гуманітарної та політичної підгруп повністю заблоковані. Там російська сторона взагалі відмовляється що-небудь обговорювати до тих пір, поки український парламент не скасує свою постанову про проведення чергових місцевих виборів від 15 липня 2020. Шантажує найважливішим - обміном полонених", - написав Денис Казанський.

За його словами, російська сторона відмовляється навіть погоджувати списки.

"Українська сторона намагалася апелювати до гуманності. Адже відмовою від обміну бойовики прирікають на страждання не тільки українських полонених, але і своїх власних, які знаходяться в українських в'язницях. Але ці заклики ніякої дії не справили, оскільки, вочевидь, полонені бойовики для росіян не представляють ніякої цінності. Набагато важливіше провокувати скандал через документ, який взагалі не має стосунку до ОРДЛО і стосується лише виборів на підконтрольній території", - додав Денис Казанський.

Нагадаємо, на засіданні ТКГ Україна закликала розблокувати процес взаємного звільнення утримуваних осіб.