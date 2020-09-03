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Кравчук на заседании ТКГ довел Грызлова до припадка - Казанский

Киев • УНН

 • 14747 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Во время заседания Трехсторонней контактной группы председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук на "довел до припадка" российского коллегу Бориса Грызлова. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель в ТКГ от Украины Денис Казанский, передает УНН.

Кравчук на заседании ТКГ довел Грызлова до припадка - Казанский

По его словам, Леонида Кравчука вчера было не узнать - он был полной противоположностью тому образу, который можно наблюдать в публичном общении.

"С Грызловым он общался довольно жестко, и в итоге довел российского представителя до припадка. Никогда раньше не видел Грызлова в таком состоянии - то от злости даже от видеосвязи отключался. Еще из интересного - российская сторона начала активно педалировать тему возвращения переговоров в Минске. Видимо, очень нужно сейчас укрепить расшатанный авторитет Александра Лукашенко. Но мы, в силу солидного возраста наших переговорщиков, не можем подвергать опасности их здоровье. Пандемия свирепствует, так что пока только видеосвязь", - написал Денис Казанский.

В целом же, по словам Дениса Казанского, заседание ТКГ состоялось "без особых изменений". "Россияне и их представители более или менее адекватно общаются только в подгруппе по безопасности - там удается согласовывать отдельные действия по открытию новых КПВВ в Луганской области. Работа гуманитарной и политической подгрупп полностью заблокированы. Там российская сторона вообще отказывается что-либо обсуждать до тех пор, пока украинский парламент не отменит свое постановление о проведении очередных местных выборов от 15 июля 2020. Шантажирует самым важным - обменом пленных", - написал Денис Казанский.

По его словам, российская сторона отказывается даже согласовывать списки.

"Украинская сторона пыталась апеллировать к гуманности. Ведь отказом от обмена боевики обрекают на страдания не только украинских пленных, но и своих собственных, которые находятся в украинских тюрьмах. Но эти призывы никакого действия не возымели, поскольку, очевидно, пленные боевики для россиян не представляют никакой ценности. Гораздо важнее провоцировать скандал из-за документа, который вообще не имеет отношения к ОРДЛО и касается только выборов на подконтрольной территории", - добавил Денис Казанский.

Напомним, на заседании ТКГ Украина призвала разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц.

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