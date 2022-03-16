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Красніков спростував чутки про борги "Металіста" за Давида з "Віторії"

Красніков спростував чутки про борги "Металіста" за Давида з "Віторії"

Київ • УНН

 • 92449 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Віце-президент футбольного клубу "Металіст" Євген Красніков назвав чутки про заборгованість за перехід футболіста Давида з клубу "Віторія" спробою менеджменту бразильського клубу прикрити власні непрофесіоналізм і недбалість. Про це він заявив у коментарі виданню Sport Arena, передає УНН.

Деталі

Як відомо, 22-річний вінгер перебрався з Бразилії в Україну для виступів за "Металіст" 6 лютого - буквально за 18 днів до початку повномасштабної війни, і не встиг провести жодного поєдинку за харківський клуб. Але, тим не менш, цьому трансферу намагаються надати скандальне забарвлення.

"Інформація видання Globo, що нібито "Металіст" не заплатив "Віторії" за трансфер Давида 2 мільйони, не відповідає дійсності.

Ми багато років працюємо на латиноамериканському ринку. Футбольний клуб "Металіст", президентом якого є Олександр Ярославський, у всіх країнах Латинської Америки та й не тільки, можна сказати і в усьому світі, - це солідний, надійний і фундаментальний партнер", — заявив Красніков, зазначивши, що непорозуміння з приводу оплат трансферів
просто виключені.

"Ми проводили угоди з такими клубами, як Бока Хуніорс, Інтернасьонал, Сан-Паулу, Корінтіанс, Флуміненсе, Палмейрас, Сан-Лоренсо та інші. Ніколи ні в одного клубу і ні в одного гравця не виникло ні моральної, ні матеріальної претензії до ФК Металіст і нашого президента. (Президент клубу) Олександр Владиленович (Ярославський) здійснював набагато серйозніші угоди і ніде не дав нашим партнерам засумніватися в своїх порядності і професіоналізмі. А люди, які пишуть, що Ярославський обіцяв, Ярославський рекламував, Ярославський не заплатив, виглядають навіть не смішно, а прикро", — заявив віце-президент "Металіста", і разом з тим назвав неспроможними погрози клубу звернутися зі скаргами до ФІФА.

Євген Красніков сказав, що поява таких заяв у ЗМІ — не більше ніж спроба менеджменту "Віторії" прикрити власні помилки.

"Що стосується футболіста Давида і футбольного клубу "Віторія". Ми вперше зіткнулися з таким рівнем непрофесіоналізму, але чітко йшли своєю дорогою і готові були викупити цього гравця згідно з контрактними зобов'язаннями, які я не можу розголошувати. Основна причина, по якій гравець не опинився в "Металісті", - це недбалість і непрофесіоналізм менеджменту "Віторії", який навіть не заповнив трансферний міжнародний сертифікат (ТМС), що є основоположним. Ми маємо й інші документи, що підтверджують нашу правоту", - сказав Красніков, підкресливши, що зазначена в ЗМІ сума трансферу не відповідає дійсності.

"Ми доклали максимум зусиль, щоб гравець опинився у нас, що може підтвердити знаменитий Бразильський функціонер Андре Кюрі, який є агентом футболіста і може більш детально вам розповісти, — заявив віце-президент "Металіста". - А заява бразильського клубу, що вони підуть судитися у ФІФА, у мене просто викликає посмішку", — заявив Красніков.

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