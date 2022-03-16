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Красников опроверг слухи о долгах "Металлиста" за Давида из "Витории"

Красников опроверг слухи о долгах "Металлиста" за Давида из "Витории"

Киев • УНН

 • 92447 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Вице-президент футбольного клуба "Металлист" Евгений Красников назвал слухи о задолженности за переход футболиста Давида из клуба "Витория" попыткой менеджмента бразильского клуба прикрыть собственные непрофессионализм и халатность. Об этом он заявил в комментарии изданию Sport Arena, передает УНН.

Детали

Как известно, 22-летний вингер перебрался из Бразилии в Украину для выступлений за "Металлист" 6 февраля — буквально за 18 дней до начала полномасштабной войны, и не успел провести ни единого поединка за харьковский клуб. Но тем не менее, этому трансферу пытаются придать скандальную окраску.

"Информация издания Globo, что якобы "Металлист" не заплатил "Витории" за трансфер Давида 2 миллиона, не соответствует действительности.

Мы много лет работаем на латиноамериканском рынке. Футбольный клуб "Металлист", президентом которого является Александр Ярославский, во всех странах Латинской Америки да и не только, можно сказать и во всем мире, – это солидный, надежный и фундаментальный партнер", — заявил Красников, отметив, что недоразумения по поводу оплат трансферов
просто исключены.

"Мы проводили сделки с такими клубами, как Бока Хуниорс, Интернасьонал, Сан-Паулу, Коринтианс, Флуминенсе, Палмейрас, Сан-Лоренсо и другие. Никогда ни у одного клуба и ни у одного игрока не возникло ни моральной, ни материальной претензии к ФК Металлист и нашему президенту. (Президент клуба) Александр Владиленович (Ярославский) осуществлял намного более серьезные сделки и нигде не дал нашим партнерам усомниться в своих порядочности и профессионализме. А люди, которые пишут, что Ярославский обещал, Ярославский рекламировал, Ярославский не заплатил, выглядят даже не смешно, а жалко", — заявил вице-президент "Металлиста", и вместе с тем назвал несостоятельными угрозы клуба обратиться с жалобами в ФИФА.

Евгений Красников сказал, что появление таких заявлений в СМИ — не более чем попытка менеджмента «Витории» прикрыть собственные ошибки.

"Что касается футболиста Давида и футбольного клуба "Витория". Мы впервые столкнулись с таким уровнем непрофессионализма, но четко шли своей дорогой и готовы были выкупить этого игрока согласно контрактным обязательствам, которые я не могу разглашать. Основная причина, по которой игрок не оказался в "Металлисте", – это халатность и непрофессионализм менеджмента "Витории", который даже не заполнили трансферный международный сертификат (ТМС), что является основополагающим. Мы имеем и другие документы, подтверждающие нашу правоту", — сказал Красников, подчеркнув, что указанная в СМИ сумма трансфера не соответствует действительности.

"Мы приложили максимум усилий, чтобы игрок оказался у нас, что может подтвердить знаменитый бразильский функционер Андре Кюри, который является агентом футболиста и может более детально вам рассказать, — заявил вице-президент "Металлиста". — А заявление бразильского клуба, что они пойдут судиться в ФИФА, у меня просто вызывает улыбку", — заявил Красников.

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