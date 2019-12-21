Кращий футболіст ЧС-2010 очолив найтитулованіший клуб Уругваю
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Ексгравець мадридського "Атлетіко" Дієго Форлан обійняв пост головного тренера уругвайського клубу "Пеньяроль". Про це йдеться на сайті клубу, передає УНН.
Біля керма команди він змінив Карлоса Санчеса, якого звільнили після поразки в матчі Кубка Уругваю. Крім того Форлан посів пост технічного директора клубу.
Загалом Форлан за кар'єру здобув вісім трофеїв на клубному рівні, та виступав за "Манчестер Юнайтед", "Вільярреал", "Атлетіко", "Інтер", "Інтернасьонал", "Сересо Осака", "Пеньяроль" і "Мумбаї Сіті".
Зауважимо, що з 2002 по 2014 рік Форлан викликався в збірну Уругваю. У складі національної команди він провів більше 100 матчів. Також вигравав звання кращого футболіста чемпіонату світу в 2010 році.
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