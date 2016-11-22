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Кращі медфахівці йдуть працювати до приватних клінік – експерт

Київ • УНН

 • 8835 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. На сьогодні у державних медзакладах відсутні належні умови роботи та обґрунтована мотивація для молодих лікарів. Таку думку у коментарі УНН висловив кандидат технічних наук, доцент кафедри радіології, виконавчий секретар Асоціації радіологів України Юрій Коваленко.

Кращі медфахівці йдуть працювати до приватних клінік – експерт

"Сьогодні у державних лікарнях просто немає умов на сьогодні. Молодий спеціаліст, який розпочинає свою діяльність, він приходить – і у нього заробітна плата становить менше 2,5 тис. грн на місяць. Скажіть, людина, яка 6 років навчалася в інституті, після цього ще 2 роки навчалася в інтернатурі, після чого ще 5 місяців на спеціалізації - вона піде на таку заробітку плату? Ні! Тому сьогодні молоді потенційні студенти після закінчення навчання воліють і ідуть працювати у приватні лікарні", - відзначив він.

Також, Ю.Коваленко зазначив, що пояснити, чому сьогодні кращі медфахівці ідуть працювати до приватних клінік можна наступними чинниками: краще обладнання, належна мотивації та високий рівень заробітної плати.

"Я спробую пояснити про основну відмінність і чому сьогодні фахівці обирають приватні лікарні: ви ж смартфоном користуєтесь? А от уявіть, що ви від сьогодні будете користуватися чорно-білим телефоном, або навіть плівковим фотоапаратом. І що для того, аби запостити свої фотографії, вам потрібно повозитися із хімреактивами, аби проявити собі якесь фото. От паралель тут така сама. Тобто, коли у приватних лікарнях всі давно працюють на новому обладнанні, то у державних люди возяться із реактивами, які ще діди наші робили", - наголосив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, медичне обладнання у державних лікарнях не оновлюється по кілька десятків років.

За словами віце-президента Національної академії наук (НАН) України, академіка НАН Антона Наумовця, сучасні досягнення фізиків знаходять своє технологічне відображення переважно у приватних клініках

Також нагадаємо, за словами завідувача радіохірургічним відділенням медичного центру “Клініка Спіженко” Тетяни Чеботарьової, останні досягнення фізики зробили ефективнішою променеву терапію, яка застосовується, зокрема, у лікування онкологічних захворювань.

“Фізика — це основна база, на якій будується проведення променевої терапії. Тобто, ми використовуємо фотонне випромінювання синергії на КіберНожі. І джерелом цих випромінювань є спеціальна трубка, яка працює лише у момент включення апарату у мережу. Тобто, додаткової радіоактивності навколо немає. І пацієнти знаходяться у повній безпеці. А сукупність останніх досягнень фізики і апаратобудування дозволяє нам точно підводити високу дозу і зберігати при цьому навколишні здорові тканини, що підвищує ефект лікування, і це є дуже важливо”, — розповіла лікар.

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