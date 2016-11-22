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Лучшие медспециалисты идут работать в частные клиники - эксперт

Киев • УНН

 • 8835 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. На сегодня в государственных медучреждениях отсутствуют надлежащие условия работы и обоснованная мотивация для молодых врачей. Такое мнение в комментарии УНН высказал кандидат технических наук, доцент кафедры радиологии, исполнительный секретарь Ассоциации радиологов Украины Юрий Коваленко.

Лучшие медспециалисты идут работать в частные клиники - эксперт

"Сегодня в государственных больницах просто нет условий на сегодня. Молодой специалист, который начинает свою деятельность, он приходит - и у него заработная плата составляет меньше 2,5 тыс. грн в месяц. Скажите, человек, который 6 лет учился в институте, после этого еще 2 года учился в интернатуре, после чего еще 5 месяцев на специализации - он ​​пойдет на такую ​​заработка плату? Нет! Поэтому сегодня молодые потенциальные студенты после окончания учебы предпочитают и идут работать в частные больницы", - отметил он.

Также, Ю.Коваленко отметил, что объяснить, почему сегодня лучшие медспециалисты идут работать в частные клиники можно следующими факторами: лучшее оборудование, надлежащая мотивация и высокий уровень заработной платы.

"Я попробую объяснить об основном отличии и почему сегодня специалисты выбирают частные больницы: вы же смартфоном пользуетесь? А вот представьте, что вы с сегодняшнего дня будете пользоваться черно-белым телефоном, или даже пленочным фотоаппаратом. И что для того, чтобы запостить свои фотографии, вам нужно повозиться с химреактивами, чтобы проявить себе какое-то фото. Вот параллель здесь такая же. То есть, когда в частных больницах все давно работают на новом оборудовании, то в государственных люди возятся с реактивами, которые еще деды наши делали", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УНН, медицинское оборудование в государственных больницах не обновляется по несколько десятков лет.

По словам вице-президента Национальной академии наук (НАН) Украины, академика НАН Антона Наумовца, современные достижения физики находят свое технологическое отображение преимущественно в частных клиниках.

Также напомним, по словам заведующего радиохирургическим отделением медицинского центра "Клиника Спиженко" Татьяны Чеботаревой, последние достижения физики сделали более эффективной лучевую терапию, которая применяется, в частности, для лечения онкологических заболеваний.

"Физика - это основная база, на которой строится проведение лучевой терапии. То есть, мы используем фотонное излучение синергии киберножа. И источником этих излучений является специальная трубка, которая работает только в момент включения аппарата в сеть. То есть, дополнительной радиоактивности вокруг нет. И пациенты находятся в полной безопасности. А совокупность последних достижений физики и аппаратостроение позволяет нам точно подводить высокую дозу и сохранять при этом окружающие здоровые ткани, что повышает эффект лечения, и это очень важно", - рассказала врач.

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