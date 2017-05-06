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Кращі легкоатлетки України стрибали у довжину під музику в Ужгороді

Київ • УНН

 • 27750 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Учора ввечері, 5 травня, в центрі Ужгорода на площі Народній відбулися видовищні легкоатлетичні змагання “Стрибки під музику — Long Jump & Music”, повідомляє кореспондент УНН.

Кращі легкоатлетки України стрибали у довжину під музику в Ужгороді

12 кращих легкоатлеток України виконували стрибки в довжину під улюблені музичні композиції та виборювали Гран-прі на призи екс-рекордсмена світу, учасника 5-ти Олімпіад Ігора Тер-Ованесяна.

Такі незвичні професійні спортивні змагання у відкритому форматі в Україні відбувалися вперше, а проходили вони у рамках 56-х міжнародних змагань Кубок “Дружба”.

За словами начальника управління молоді та спорту Закарпатської ОДА Віталія Ерфана, такий нетрадиційний формат спортивних змагань покликаний привернути увагу молоді до спорту та здорового способу життя.

“Ми вирішили винести один із секторів традиційних міжнародних змагань Кубок „Дружба“ зі стін спорткомплексу на вулицю у центр міста. Це чудовий спосіб пропагувати здоровий спосіб життя та любов до спорту. В цілому одним із пріоритетних напрямків роботи облдержадміністрації є виховання здорової нації та популяризація спорту серед молодого покоління. Треба пам′ятати, що вкладена сьогодні гривня в розвиток фізичної культури та спорту завтра зекономить 8 гривень у галузі охорони здоров′я”, — зазначив В. Ерфан.

Участь у незвичних змаганнях взяли спортсменки міжнародного класу, рекордсменки, учасниці і призерки багатьох міжнародних змагань з легкої атлетики, зокрема Олімпійських ігор, чемпіонату Європи, юнацької Олімпіади, Всесвітніх армійських ігор тощо. Аби продемонструвати свою вправність, до Ужгорода завітали імениті атлетки з Львівщини, Київщини, Хмельниччини, Чернівецької області, Черкащини та закарпатські спортсменки. Кожна з учасниць для своїх виступів обрала улюблену пісню — своєрідний акомпанемент для стрибка.

Такий формат заходу не лишив байдужими кілька сотень ужгородців та гостей міста, які прийшли на площу Народну підтримати учасниць змагань “Стрибки під музику — Long Jump & Music”.

Цими ж днями в Ужгороді стартують міжнародні змагання з легкої атлетики Кубок “Дружба”, участь у яких вже підтвердили понад 130 спортсменів з України та зарубіжжя.

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