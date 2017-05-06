Лучшие легкоатлетки Украины прыгали в длину под музыку в Ужгороде

12 лучших легкоатлеток Украины выполняли прыжки в длину под любимые музыкальные композиции и боролись Гран-при на призы экс-рекордсмена мира, участника 5-ти Олимпиад Игоря Тер-Ованесяна.

Такие необычные профессиональные спортивные соревнования в открытом формате в Украине происходили впервые, а проходили они в рамках 56-х международных соревнований Кубок “Дружба”.

По словам начальника управления молодежи и спорта Закарпатской ОГА Виталия Эрфана, такой нетрадиционный формат спортивных соревнований призван привлечь внимание молодежи к спорту и здоровому образу жизни.

“Мы решили вынести один из секторов традиционных международных соревнований Кубок „Дружба“ из стен спорткомплекса на улицу в центр города. Это способ пропагандировать здоровый образ жизни и любовь к спорту. В целом одним из приоритетных направлений работы облгосадминистрации является воспитание здоровой нации и популяризация спорта среди молодого поколения. Надо помнить, что вложена сегодня гривна в развитие физической культуры и спорта завтра сэкономит 8 гривен в области здравоохранения”, — отметил В.Ерфан.

Участие в необычных соревнованиях приняли спортсменки международного класса, рекордсменки, участницы и призеры многих международных соревнований по легкой атлетике, в частности Олимпийских игр, чемпионата Европы, юношеской Олимпиады, Всемирных армейских игр и тому подобное. Чтобы продемонстрировать свою ловкость, в Ужгород приехали именитые атлетки из Львовщины, Киевщины, Хмельницкой, Черновицкой области, Черкасской и закарпатские спортсменки. Каждая из участниц для своих выступлений выбрала любимую песню — своеобразный аккомпанемент для прыжка.

Такой формат мероприятия не оставил равнодушными несколько сотен ужгородцев и гостей города, которые пришли на площадь Народную поддержать участников соревнований “Прыжки под музыку — Long Jump & Music”.

В эти же дни в Ужгороде стартуют международные соревнования по легкой атлетике Кубок “Дружба”, участие в которых уже подтвердили более 130 спортсменов из Украины и зарубежья.