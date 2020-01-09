Кращі клуби Ліги Європи 10-річчя: "Динамо" в топ-5 за набраними очками
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Київське "Динамо" потрапило до числа кращих клубів за набраними очками за часи виступів в змаганнях Ліги Європи у попередні десять років, повідомляє УНН з посиланням на Transfermarkt в Instagram.
За період десятиріччя кияни зіграли 70 матчів, в яких набрали 113 очок і відстали від римського "Лаціо" лише на один бал, обійнявши п'ятий рядок.
На чолі генерації опинилася іспанська "Севілья" – 136, далі "Вілльяреал" – 128 і "Зальцбург" – 120.
"Динамо" обігнало такі клуби, як зокрема: "Атлетіко", "Спортінг", "Тоттенхем", "ПСВ", "Наполі", "Фіорентину", "Бенфіку" та інші.
Зауважимо, що ФК "Дніпро", який раніше припинив своє існування, перебуває на 16 рядку в списку – 77 очок.
Примітно, що "біло-сині" провели найбільшу кількість матчів серед усіх клубів за часи проведення Ліги Європи.