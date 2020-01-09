Лучшие клубы Лиги Европы 10-летия: "Динамо" в топ-5 по набранным очкам
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Киевское "Динамо" попал в число лучших клубов по набранным очкам за время выступлений в соревнованиях Лиги Европы в предыдущие десять лет, сообщает УНН со ссылкой на Transfermarkt в Instagram.
За период десятилетия киевляне сыграли 70 матчей, в которых набрали 113 очков и отстали от римского "Лацио" всего на один балл, заняв пятую строчку.
Во главе генерации оказалась испанская "Севилья" - 136, далее "Вилльяреал" - 128 и "Зальцбург" - 120.
"Динамо" обогнало такие клубы, как в частности: "Атлетико", "Спортинг", "Тоттенхэм", "ПСВ", "Наполи", "Фиорентина", "Бенфику" и другие.
Заметим, что ФК "Днепр", который ранее прекратил свое существование, находится на 16 строчке в списке - 77 очков.
Примечательно, что "бело-синие" провели наибольшее количество матчей среди всех клубов за время проведения Лиги Европы.