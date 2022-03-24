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Краще зараз дати Україні зброю, ніж потім шукати її ще для інших країн – Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що краще зараз дати Україні зброю, ніж потім шукати її ще для інших країн. Про це він сказав виступаючи на саміті "Великої сімки", передає кореспондент УНН.

Краще зараз дати Україні зброю, ніж потім шукати її ще для інших країн – Зеленський

Цитата

"Краще зараз дати Україні таку підтримку зброєю, якої ми реально потребуємо, ніж потім шукати зброю ще для інших країн. Ми розуміємо – це Грузії, Молдови, країн Балтії, Польща, країн Центральної Азії",- сказав Зеленський.

Деталі

За його словами, чим швидше це станеться саме так, як просить Україна, тим швидше на сході Європи буде мир.

"Це у наших інтересах. Це й у ваших інтересах. Це в інтересах усіх демократій. Тому що демократії повинні уміти захищати себе. Свобода повинна бути озброєною. Життя повинно перемогти смерть. І я підкреслюю це: жодних авансів такій російській державі! Ніколи знову. Будь-які кроки в її сторону або в сторону будь-якого іншого порушника міжнародного права мають відбуватись тільки після їхніх кроків до миру, до загальновизнаних правил. І на основі системи превентивного стримування", - зазначив Зеленський.

Доповнення

У НАТО уважно вислухали і взяли до відома прохання Президента України Володимира Зеленського, озвучену ним на саміті лідерів Альянсу.

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